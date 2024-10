México.- “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas”, dijo el expresidente Felipe Calderón tras conocerse la sentencia a su secretario de seguridad.

Genaro García Luna fue condenado este miércoles en Nueva York a 38 años y cuatro meses y a pagar una multa de 2 millones de dólares como castigo a sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

El expresidente publicó un hilo en X en el que aseguró que volvería a enfrentar al crimen organizado y admitió que su política de seguridad tuvo aciertos y errores.

Asimismo pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que convoque a una verdadera Política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar “al verdadero enemigo” de México.

“Enfrentar al crimen organizado como Presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero lo volvería a hacer, porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes”, dice Calderón en el primer tuit de su hilo.

“Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la Captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba, y el crimen organizado retrocedía”, sostuvo.

Sobre el caso García Luna, Calderón señaló:

1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él;

2) No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos.

3) La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona sino de TODO UN EQUIPO DE GOBIERNO que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado;

4) Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres DEFENDER A MEXICO DE SU VERDADERO ENEMIGO, EL CRIMEN ORGANIZADO, aún a riesgo de su propia vida.

“Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede”, añadió el exmandatario.

Consideró que un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar.

“Yo elegí luchar, a pesar de todo, porque era y es lo correcto legal, moral y políticamente. Abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte, frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándolas en manos de criminales. Luchar significa cumplir dos responsabilidades básicas de todo Estado: proteger a la gente y hacer que se cumpla la ley”, aseveró Felipe Calderón.

“¿Qué ha hecho falta para derrotar al verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado? Esta es una pregunta relevante para todos, y especialmente para los jóvenes. Pienso que nos ha hecho falta unidad de propósito. Un país dividido, polarizado, peleado internamente, puede ser derrotado. Un país unido puede luchar y prevalecer. Yo quiero que México luche y gane unido”.

Felipe Calderón concluyó con un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum:

“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en defensa de las familias mexicanas. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien, y corregir lo que se tenga que corregir, tanto de mi gobierno como de los que me sucedieron.

“Ojalá pueda convocar a una verdadera Política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México”, dijo Calderón.

