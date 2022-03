México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no hay resistencia ni oposición a vacunar a toda la población, siempre que haya evidencia científica de sus beneficios, por lo que defendió la decisión del gobierno federal de no inmunizar a menores de 12 años que no tienen alguna comorbilidad.

En la conferencia mañanera, remarcó que las averías de salud públicas deben tomar en cuenta el beneficio colectivo y no sólo de una persona, especialmente cuando está demostrado, como en este caso, que los menores de edad tienen pocas probabilidades de presentar un cuadro grave de COVID-19. “Nos interesa que todos estén protegidos, pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios desafortunadamente crea un cerco informativo.

La población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada, nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes, casi, que no queremos a las niñas y niños, eso no tiene ningún sentido, pero tenemos que cuidar que el beneficio sea más grande ”, subrayó.

Por otro lado, recordó que cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias en la salud, como la miocarditis en los niños que son vacunados, aunque dejó en claro que la probabilidad de presentar una reacción es baja.

Insistir en que, si en algún momento hay evidencia científica, los niños serán vacunados y “podrían llegar a ser considerados.

Desde el principio lo planteamos, eso lo analizamos de manera dinámica”.

En entrevista posterior, López-Gatell informó que se han presentado alrededor de 11 mil amparos que resultaron en la obligación de vacunar a unos 5 mil 500 menores.

“Nosotros procedemos inmediatamente cuando llega una sentencia a ejecutar, nunca hemos desconocido a una autoridad judicial, cuando llega una indicación de vacunar, vacunamos, no obstante, disputamos la validez jurídica de la sentencia, la sentencia es de aplicación inmediata”, agregó.

Informó que los estados donde más se han presentado amparos son Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Ciudad de México y Estado de México.

Con información de Milenio