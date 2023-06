México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió responder los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos sobre los homicidios en México durante su gobierno.

Desde la conferencia mañanera del 15 de junio, AMLO recordó que el periodista tiene “consigna” de atacar a su gobierno.

Además, dijo que es “muy predecible” en sus ataques, al señalar que su gobierno es el que más homicidios ha registrado en los últimos años.

Sin embargo, AMLO reiteró que durante su sexenio se ha logrado lo que no pudieron los últimos 3 gobiernos: una disminución en este tipo de delitos.

AMLO asegura que homicidios durante su gobierno han disminuido pese a que le dejaron “a todas las bandas”

AMLO mostró las cifras de homicidios ocurridos durante los últimos 6 sexenios, incluido el suyo, y aseguró que logró lo que no pudieron sus antecesores, bajar este delito.

Asimismo, aseguró que “lo que no dice Jorge Ramos” es que en el gobierno de Felipe Calderón se incrementaron los homicidios en un 200%.

Sin embargo, en lo que va de si gobierno, se ha logrado una disminución de este delito en un 17%, de acuerdo con cifras del Inegi.

“Nosotros con mucho esfuerzo, porque nos dejaron a todas las bandas…heredamos todo eso, pues hemos logrado irnos bajando, nos ha costado y yo espero reducir más el número de homicidios, a 17%”

AMLO

Jorge Ramos sólo responde con obviedad, pero no aclara cuánto gana, asegura AMLO

Por otra parte, AMLO aprovechó para reclamar que, pese a que él respondió los cuestionamientos del periodista, Jorge Ramos sólo lo hizo con obviedad.

Esto debido a que el presidente le cuestionó su trabajo, así como el sueldo que percibe por hacerlo, pero Jorge Ramos solo reiteró que trabaja, como es sabido, en Univisión, sin hacer público su salario.

“Le pregunto que dónde trabaja me contesta una obviedad, que trabaja en Univisión, pue sí, pero qué hace Univisión, al servicio de quien está Univisión, que tipo de intereses defiende Univisión y lo más importante que eso sí no me lo contestó: cuánto gana porque me gustaría mucho saber cuánto gana”

AMLO

Por su parte, Jorge Ramos recordó que trabaja para la cadena Univisión en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1984 y resaltó que su salario es producto de su trabajo y que esto no está relacionado con el hecho de que “en su gobierno ya hayan más de 146 mil asesinatos, más que en casi un siglo”.