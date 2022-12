También envió un mensaje navideño a la sociedad mexicana y le deseó felices fiestas, además de que señaló que se entregó el aguinaldo a todos los trabajadores del gobierno y que no tienen quejas.

«Deseo que todos pasemos una navidad en familia, con amigos, que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos. Informar que a todos se les entregaron sus aguinaldos, son desconocidas las quejas de quienes no recibieron el aguinaldo, teniendo el derecho. En el caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores», dijo.