México.-Cientos de personas han experimentado un asalto si bien no toda la población, es algo recurrente en determinadas partes del país en donde una serie de factores propician el ambiente ideal para los delincuentes, por ejemplo, la falta de luminarias, los altos índices de pobreza y la ausencia de policías. Fue así como en redes sociales se dio a conocer el momento en que una mujer es asaltada en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

El lamentable hecho ocurrió el lunes 28 de noviembre aproximadamente a las 06:00 horas, cuando el sol aún no salía en la esquina de la calle Carril con Calimaya, en la 2da Ampliación Santiago Acahualtepec de la alcaldía Iztapalapa, una mujer que caminaba por dicho ligar fue sorprendida por un sujeto que llevaba una sudadera negra y un gorro color azul para evitar ser identificado.

ADVERTISEMENT

El hombre caminó desde la esquina con las manos en los bolsillos y desde ahí logró identificar a la víctima, por lo que se aproximó hacia ella desde el otro extremo de la calle, pero es justo en donde no hay iluminación donde decide iniciar el asalto y apunta con el arma de fuego directamente a la mujer.

Sin embargo, cuando el sujeto perpetra el asalto no se alcanza a distinguir el acto, ya que se encuentran en un punto ciego donde el rango de visión de la cámara de vigilancia ya no alcanza a grabar, pero es ahí donde se escucha a la mujer decir con un tono nervioso: «¡No traigo, no traigo, no traigo nada, por favor!»

🤬🎥 DE DÍA Y NOCHE IZTAPALAPA INSEGURA La mañana de ayer, en punto de las 6:00 am, una mujer fue víctima de un #Asalto a mano armada en la esquina de Carril y Calimaya en la 2da. Ampliación Santiago Acahualtepec, de la Alcaldía #Iztapalapa, #CDMX. pic.twitter.com/R8phzXtlDB — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) November 29, 2022

Sin más, el delincuente huye luego de haber concluido el asalto, en tanto la mujer comienza a gritar: «¡auxilio, auxilio!» y camina con la esperanza de que alguien salga de su hogar a apoyarla, sin embargo, no parece ser así, únicamente se escucha el ladrido desesperado de los perros como consecuencia de los gritos de angustia de la víctima.

Tras este asalto realizado con un arma de fuego, no se tiene el reporte de alguna persona detenida o si la mujer interpuso su denuncia, pues en la mayoría de los casos, es el mismo temor de las víctimas a denunciar lo que las lleva a evitar dicho proceso, por lo que los delincuentes siguen asaltando, robando o asesinando sin la mínima preocupación, pues esto ya es algo común para ellos.

Con Información de Comunicado