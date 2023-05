México.-Al reaparecer en su conferencia mañanera tras su convalecencia por el contagio de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que se le señala como si él hubiera comprado el avión presidencial, tras la venta del TP-01.

“Nuestro adversarios nos están culpando a nosotros, ya dándole la vuelta, como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito de comprar un avión de lujo, carísimo, para pequeños faraones”, expuso.

El mandatario federal llegó a la mañanera encendido en contra de sus opositores y acusó que en sexenios pasados se vivía con privilegios y destacó que se cancelaron las pensiones a ex presidentes.

El mandatario inició su conferencia agradeciendo el apoyo y cadena de oraciones del pueblo durante su aislamiento pues el ‘amor con amor se paga’.

“Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero agradecerles al pueblo de México por su solidaridad y estoy pensando en todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de Covid”, expresó.

El mandatario dijo que hubo mucha especulación sobre su estado de salud pero que está bien y con muchos deseos de seguir con su proyecto de transformación para México.

“La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo, estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país, amor con amor se paga”.

En su discurso, López Obrador llamó “organismo bueno para nada” al INAI y acusó que la oposición también está inconforme por la reforma al Conacyt porque el dinero se usaba para financiar a empresas trasnacionales. AMLO acusó que el gobierno de antes era una burocracia y al pueblo no se le daba nada y advirtió:

“No vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. El proceso de transformación continúa, y a robar a otra parte”, sugirió a los funcionarios que si quieren ganar más, se vayan a la industria privada.

AMLO acusó la creación de organismos autónomos, como la Cofece, para beneficiar al sector privado y en contra de Pemex y CFE y de nueva cuenta arremetió contra el Poder Judicial “porque está hecho para apoyar a los que tiene con qué comprar su inocencia”.

Ya encarrilado, el mandatario federal arremetió en contra de los medios de comunicación y en específico contra el periodista Raymundo Riva Palacio por señalar que el vocero Jesús Ramírez Cuevas y Adán Augusto López “no informaron bien” sobre su salud.

“Tercer Grado, se disculpan, pero me daban por muerto. Ah, pero al final la culpa la tienen Jesús y Adán que no informaron bien, como si yo me estuviese chupando el dedo, como si no supiera que no son medios de información, sino de manipulación”.