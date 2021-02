México.-El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, invitó a la población a no darle su voto al partido de Regeneración Nacional (Morena) en los próximos comicios que se celebrarán el 6 de junio.

A partir del 4 de abril comenzarán las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del la República Mexicana, como gobiernos locales, ayuntamientos o alcaldías.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el panista aseguró que Morena “cada día nos quita más de lo que tuvimos”, por lo que el exmandatario hizo un llamado a las personas que lo sigan a que no elijan a candidatos de la llamada “Cuarta Transformación”

Es un problema de Gobierno, de Gobernanza, de Morena y de la 4T.

No hay más!!

Un costo más para pobres y para ciudadanos.

Esto no puede seguir así!!

Esto tiene que cambiar!!

Va x México

Si x México pic.twitter.com/FagvjFlfMQ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 16, 2021

“De verdad vas a votar por ellos? No te bastan 3 años?? Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena”, escribió Fox.

Al respecto, muchos de los seguidores del exmandatario apoyaron su posición pues demostraron hartazgo y cansancio en sus tuits con comentarios como:

“Si queremos ayudarnos entre todos y empezar la recuperación del país, debemos de participar en las elecciones y no votar por morena”; “Morena está quitándole a la gente hasta el futuro”; “No se merecen tener un poder que sólo han utilizado para abusar”.

Cabe mencionar Vicente Fox constantemente ha utilizado sus redes sociales para derrochar contra el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y criticar a los funcionarios de la 4T.

