«No es cierto, eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. ¡Yo no soy Zedillo! ¿Quién fue el que creó las Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Zedillo. No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores».

«Había una mala interpretación de, creo, una ley del presupuesto. Para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones para eso. No, no es eso», dijo.