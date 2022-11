México.-Recientemente la actriz Leticia Calderón otorgó una entrevista para el programa Sale el Sol, en donde habló sobre sus hijos y reveló que hace unos años sufrió una peligrosa situación que marcó su vida para siempre.

La actriz explicó que hace muchos años a ella la drogaron en un restaurante, situación que puso en peligro su vida y que en la actualidad no recuerda cómo fue que salió del lugar y llegó a su casa.

“A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante. Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, explicó a De Primera Mano.

Explicó que luego de tomar la bebida alcohólica que le habían dado, comenzó a sentirse mal, por lo que decidió irse a su casa, sin embargo, detalló que no sabe ni cómo fue que pudo manejar, además, dijo al día siguiente amaneció tirada en el piso de su departamento y con la puerta abierta.

“Yo llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, finalizó.

La actriz aclaró que ella no es una persona que abusa del alcohol, por lo que deduce que fue drogada en aquel lugar.

“Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron!”, contó.

Es en este sentido que, al hablar de sus hijos, quienes se encuentran en la etapa de la adolescencia, aseguró que trata de ser una “mamá bastante abierta” y les da permiso de beber y fumar si es que ellos lo desean. Aunque, aseguró que teme puedan pasar por una situación similar.

“Yo les he dado permiso, creo que soy una mamá bastante abierta. Cuando van a la casa los chicos, les digo: ‘aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botellas’”, explicó la actriz.

Finalmente, aclaró que siempre está al pendiente de la cantidad de alcohol que sus hijos llegan a beber y que en dado caso de que exista algún exceso, ella misma interviene.

“Obviamente les compro una botella, no 20. A veces le pongo el cenicero por si fuman, pero ninguno fuma. Siempre estoy pendiente y si veo que alguien compró una botella voy y se las confisco o la controlo”, aseveró la actriz.

