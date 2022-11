También reprochó que en museos famosos del mundo se exponga el patrimonio cultural de México que en su momento fue “robado, hurtado” a la nación. “En el museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues, posiblemente, las más bellas del mundo, no están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México, sí tenemos una colección sobre olmecas excepcional que anda por todo el mundo, pero hay mucho material”, dijo.

Expuso que cada vez hay más conciencia por parte de los coleccionistas y han hecho devoluciones a México del patrimonio cultural e histórico, y sin dar nombres, fechas ni números dijo que recientemente familias entregaron al gobierno piezas arqueológicas y otras donaron colecciones de monedas.