«La cantidad que se menciona fue la que mi abogado me señaló. Me dijo que es la cantidad del seguro que cubre, del otro señor, y me dijo que por ley eso era solo lo que se nos iba a indemnizar. (…) De los gastos, de momento no se nos ha informado nada a nosotros. Todo el proceso que se ha estado llevando es dinero que hemos juntado aquí mi familia, los hermanos de mi papá, sus primas, entre todos», explicó.

Además, descartó que el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli se haya acercado con ellos, como lo informó en un comunicado la madrugada del martes, y dijo que sólo han contado con el respaldo de la diputada local Joanna Torres, del PAN.

Convoca a una marcha para justicia para el vendedor de tamales

Jorge Raziel Claudio López convocó este jueves 29 de diciembre a una marcha para exigir justicia por el homicidio de su padre en Cuautitlán Izcalli.

«Muchos otros comerciantes también traen sus triciclos y sí me ha tocado ver que hay muchas personas que a veces les avientan el carro. Creen que por ser comerciantes, no deberían estar por las calles y cosas así. Esto es más que nada para que ya no sigan pasando estas cosas, porque al igual que mi papá, hay otros padres y madres que trabajan las mismas condiciones», dijo.

La cita para la marcha por justicia en el caso del vendedor de tamales Jorge Claudio, quien fue atropellado el sábado, es en avenida El Jacal, frente al gimnasio Pablo Colín, en la Colonia La Perla en Cuautitlán Izcalli.

Con información de Radio Formula