México.- José Martín Chávez Enríquez ha perdido a 16 familiares a causa de la pandemia de Covid-19, la mayoría primos y tíos, pero también a su madre, quien falleció hace unos días.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana, ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir con esto”, expresó Chávez Enríquez.

El hombre de 32 años, narró que en el 2020 un tío lejano murió de Covid-19 y gran parte de la familia acudió al velorio en un domicilio del vecino municipio de Cuautitlán Izcalli, sin saber a lo que se exponían y muchos parientes se infectaron del coronavirus SARS-CoV-2.

“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia. Fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada (en Cuautitlán), no logró sobrevivir y falleció el viernes. La incineré y tengo sus restos en mi casa, porque ni tiempo de ir al panteón”.

Su abuelo y tres tíos directos también perecieron por Covid-19.

José Martín, quien es propietario de un Spa que está cerrado por la pandemia, indicó que tuvo que disponer de sus ahorros para el pago de médicos, oxígeno y fármacos; “he gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastados como 200 mil pesos”.

Reconoció que él también acudió al velorio, pero no se enfermó “gracias a Dios, fui fuerte y me encargué de mi mamá, pero no se pudo salvar; a mi papá, lo tengo en cama y mi hermana que ya se recuperó”.

Expresó su desazón porque ni siquiera pudo darle un buen sepelio a su mamá, todo es tan rápido, hay que incinerarlos, no se pueden enterrar.

“Accedí a la entrevista, porque quiero que toda la gente se entere y vean que importante es cuidarse y protegerse de esta enfermedad”, dijo.

