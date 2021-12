México-.La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que del total del alumnado de educación básica, un 2.6%, equivalente a 116 mil alumnos, no retornó a las aulas, por lo que se investigan las causas.

¿Por qué no han regresado 116 mil alumnos a clases?

La titular de la SEP explicó que hay varias hipótesis sobre por qué no han regresado los alumnos a clases presenciales, desde una cuestión económica hasta temor, pero precisó que se sigue indagando para saber las causas.

“Aproximadamente, unos 116 mil (alumnos) no han regresado. Estamos en ese proceso de búsqueda y de saber el motivo; tenemos diferentes panoramas, desde que tienen ese miedo a volver, cuestión económica, que a lo mejor no tienen para retornar, y la otra que preocupa, es que a lo mejor perdieron algún familiar o padres de familia y eso también no les permite (regresar)”.

¿Contagios de COVID-19 en escuelas?

Luego de comparecer ante la Comisión de Educación del Senado, Gómez Álvarez indicó que no se han registrado contagios por coronavirus (COVID-19) en los planteles escolares.

“De contagio, afortunadamente, no ha habido, todos los contagios que se han registrado han sido precisamente en casa”.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que más de 20 millones de alumnos y alumnas ya regresaron a las clases de manera presencial, debido a que 178 mil escuelas abrieron sus puertas y más de un millón 600 mil trabajadores de la educación acuden a sus centros de trabajo.

Señaló que el regreso era necesario, no solamente por cuestiones académicas, sino, en buena medida, por la urgencia de proteger la salud física y emocional tanto de estudiantes como de maestros.

Durante su comparecencia con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria de la SEP afirmó que el regreso a clases de manera presencial, después de 18 meses de mantener los planteles cerrados para mitigar la propagación del COVID-19, es el resultado de un gran esfuerzo colectivo.

