“No hace falta la reelección”: AMLO aseguró que llegarán otros que deberán cumplir

México.-Rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no hace falta la reelección, ya que el o la candidata que gane tendrá que cumplir con los programas sociales que su administración ha implementado.

Durante la inauguración del Banco del Bienestar sucursal Bochil, en el estado de Chiapas, el mandatario federal recordó que tiene que entregar el gobierno en septiembre de 2024, y pidió a la población no preocuparse, ya que su administración está “amarrando todo” para que continúen los programas sociales.

Ante esto, los presentes comenzaron a gritar “¡reelección, reelección!”, a lo que el jefe del Ejecutivo federal dijo que no hace falta, ya que “va a ver relevo”.

“No, no hace falta la reelección. Acuérdense de lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ‘Sufragio efectivo no reelección’. Van a llegar otros, va a ver relevo”

Según detalló el presidente López Obrador, ya está en la constitución el derecho que tienen los adultos mayores a una pensión, pues hay hasta un artículo transitorio que establece no sólo el derecho, “sino se lee que no debe de faltar el presupuesto para el programa de adulto mayor, de discapacidad o las becas para estudiantes de familias pobres”.

“Ya está elevado a rango constitucional, y que año con año tiene que ir aumentando, eso está escrito en la constitución. Sea quien sea, el que esté, tiene que cumplir”, manifestó.

Cabe señalar que este no ha sido el único evento en el que el mandatario federal ha mencionado la reelección, pues el pasado 18 de junio bromeó en que no buscaría permanecer en la presidencia porque “ya está chocheando”.

Durante una inauguración del Banco del Bienestar en el Estado de México (Edomex), el jefe del Ejecutivo sostuvo que no es partidario de la reelección debido a que sigue el ejemplo de Francisco I. Madero, y busca que las nuevas generaciones tomen las riendas del país “porque no se le debe tener apego al poder y el dinero”.

“Les voy a explicar, miren, por qué no soy partidario de la reelección: Primero, por una cuestión de ideales. Acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. No la reelección, primero”, expresó.

Y continuó: “Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”.

“Y añado otra cosa: ya estoy chocheando también. Tengo fuerza, todavía estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre del (20)24 entrego, pero nos faltan dos años, tres meses, y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo, mucho más en beneficio del pueblo”

Asimismo, señaló que mientras comienzan los procesos electorales de 2023 y 2024, los mexicanos deberán trabajar en unidad por el bien del país, dejando de lado las premisas partidistas y dejarlas sólo para la época electoral.

“También decirles que tenemos que buscar la unidad. Mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos, tenemos que trabajar juntos, unidos. Por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Estamos trabajando juntos”, comentó.

