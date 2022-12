México.- Una mujer denunció en redes sociales que fue víctima de acoso por parte de un trabajador de limpieza en Parque Lindavista, y aseguró que los empleados del lugar le negaron la ayuda cuando denunció lo que había ocurrido.

Se trata de la usuaria de TikTok Ann Mendoza quien contó que acudió junto a su hija menor de edad al centro comercial ubicado en la Alcaldía Gustavo. A Madero en CDMX para comprar un par de cosas.

De acuerdo con su testimonio, cuando se encontraba en el estacionamiento un limpiaparabrisas de la empresa Acua Pronto se le acercó para ofrecer sus servicios, a lo que ella se negó. Fue en ese momento cuando el hombre comenzó a realizar diversos comentarios misóginos, señalando que “a las mujeres las matan porque ellas se exponen”.

El hombre continuó insistiendo, por lo que la mujer le dijo que no tenía dinero y fue ahí cuando éste le dijo que podía pagar de otra forma.

“Pues me pagas con tarjeta y le dije ‘no traigo’, me dice ‘pues me pagas con canicas o con lo que quieras’ y me morboseó por completo. Vengo en pants y sudadera”, contó.

Tras la agresión, la mujer pidió ayuda al personal de seguridad de Parque Lindavista, sin embargo, acusó que los empleados intentaron encubrirlo. Incluso en el video que publicó, se observa a una mujer diciéndole que no le dará el nombre del agresor porque lo expondrá en redes. Finalmente, la usuaria indicó que temía por su seguridad, ya que el empleado conocía su nombre y las placas de su vehículo y lamentó que en dicho centro comercial las mujeres no estén seguras

