México.-Toma tus previsiones pues el próximo 12 de diciembre los bancos de la capital cerrarán sus puertas y no habrá servicio durante todo el día, y no, no es por la celebración de la Virgen de Guadalupe, sino por el Día del Empleado Bancario.

Si todavía no conocías esta celebración te contamos que esta se hace con el fin de reconocer el esfuerzo que realizan todos los días quienes trabajan en las instituciones del sector financiero.

Rutas y cuánto dura Las recomendaciones ante el cierre Si bien formarse en la fila del banco no es lo más divertido del mundo, los trámites que hacemos dentro del lugar nos han facilitado la vida y muchas veces nos han salvado de algún contratiempo.

No importa que las aplicaciones de Internet ya le hayan restado un poco de importancia a las sucursales físicas, si tenías algún trámite para realizar en las ventanillas de tu banco, te damos los siguientes consejos: Realiza tus pendientes bancarios con anticipación.

Analiza tus opciones en línea, podrías darle solución a través de una aplicación.

Utiliza alguna practica cercana.

Si tu trámite no es urgente, espera hasta el día siguiente.

¿Habrá bancos el 12 de diciembre 2022?

A excepción de Banco Azteca, quienes operarán de manera normal de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, el resto de los bancos permanecerán cerrados, aunque el martes 13 volverán a sus actividades normales. Recuerda que los bancos dentro de plazas comerciales y supermercados también funcionarán, por lo que posiblemente se encuentren saturados, así que tómate tú tiempo para realizar la operación.

#CalendarioCNBV 🗓 El próximo lunes 12 de diciembre de 2022, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV. 🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones bancarias. https://t.co/Ga1hOl9LHd pic.twitter.com/XicwUC1k0H — CNBV (@cnbvmx) December 8, 2022

