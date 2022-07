“En lo personal considero que el presidente Biden es una persona buena y eso ayuda mucho en cualquier relación (…) Además, tiene mucha experiencia política; eso también ayuda y desde el principio nos ha tratado con respeto”, subrayó.

Es por esa razón, dijo AMLO, que “se sintió en confianza” con su homólogo, quien habría mostrado entendimiento incluso en los aspectos más “absurdos” – los cuales también fueron blanco de burlas por parte de adversarios.

“Hasta le dije: ‘Presidente, voy a tardar’. Casi le dije, ‘No hablo de corrido. Y tengo varios temas que tratar con usted’. Y me dijo: ‘Usted no se preocupe. Vamos a conversar con los medios y en la reunión bilateral’”, relató.

“Da confianza para hablar de manera sincera. Yo creo que por eso me siento como me siento siempre. Aunque he leído el Manual de Carreño, uno debe ser auténtico. Me sentí cómodo y, pues, abrí un poco las piernas y la doblé”.

