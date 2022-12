«Empezando por la actitud de la ONU, que tiene un sinnúmero de estos organismos, que no ayudan en nada. Son aparatos onerosos, costosísimos, para todo: desde la defensa del medio ambiente, hasta de la defensa de derechos humanos pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación, pero son aparatos burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas para que voltearemos a ver eso, con todo un lenguaje nuevo, poco entendible por el pueblo y que no nos ocupáramos de lo fundamental, que no miráramos de que estaban saqueando a nuestros países en beneficio de una minoría rapaz y se crearon todas estas nuevas políticas públicas», dijo el presidente López Obrador.

Con información de Informador