En el plantel educativo ubicado en la colonia Privadas del Parque, en el municipio de Santa Catarina, los pequeños estudiantes sufren al tener que tomar clases bajo el sol, lluvia o frío.

Secretaría de Educación sigue sin dar respuesta

A pesar de que han realizado la petición a la Secretaría de Educación, la respuesta simplemente no llega y mientras tanto los niños continúan incluso comiendo en el piso.

Por si esto no fuera poco, los salones no cuentan con climas, ya que desde hace varios meses se los llevaron a reparar y no los regresaron, por lo que tienen que soportar los olores del basurero municipal el cual se encuentra a un par de cuadras del plantel educativo.

«Los olores exactamente, no solo el basurero también están las marraneras están las pedreras y hay días que truenan bien feo y se llena de polvo imagínese aquí están los niños y atrás ahí está la primaria no, no hay condiciones».

Además de no contar con juegos para los estudiantes el jardín de niños no tiene dirección y en su lugar un baño fue habilitado como la oficina de la directora.

Con Información de Agencia