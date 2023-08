México.-El menor, quien cursa el primer año de secundaria, y comentó que fue atacado por dos compañeros. El primero trató de ahorcarlo, pero se logró defender, sin embargo, del segundo no pudo hacerlo porque el agresor sabe artes marciales.

«Lo empujé (al primer implicado), fue de ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar».

Francisco dijo que no le pegó al segundo estudiante ni se defendió, lo que, agregó, se puede observar en el video difundido en redes sociales.

«Yo no quería ni defenderme ni pegarle para que no hubiera más problema. Ya en la última patada que me dio, me pegué contra unos tubos que estaban atrás mío y fue ahí donde quedé noqueado», detalló.

Francisco presenta secuelas de la agresión

Ayer, elementos de la Fiscalía de Distrito Norte iniciaron las investigaciones en la Escuela Secundaria Federal número 20 del municipio de Reforma, Chiapas, por el ataque contra Francisco ‘N’.

El padre del menor, Félix León, señaló que el único acuerdo que establecieron con familiares del agresor es que pagarían los gastos de una tomografía.

Tras la golpiza, la víctima ha manifestado intensos dolores de cabeza y mareo, de manera que ha sido necesario visitar a varios especialistas.

«Todos los golpes fueron en la cabeza, la última patada de artes marciales está prohibida, está totalmente prohibida. (…) Me preocupaba, pero se le hizo la tomografía, estamos esperando mañana el dictamen médico. (…) Sí, le ha estado doliendo la cabeza, le ha estado costando para dormir», apuntó.

Escuela omitió dar aviso a familia de la víctima

Cristina Mijangos, madre de Francisco, expuso que, el día de la agresión, los estudiantes se encontraban solos, sin un profesos o adulto responsable. Agregó que los directivos de la institución omitieron avisarle sobre lo sucedido y se enteró horas más tarde mediante redes sociales.

«Dios no lo quiera me lo hubieran matado, ¿qué cuenta me iban a entregar los maestros? La verdad ahorita estoy… nada más de ver el video me pongo en el lugar de mi hijo por lo que le pasó. (…) Ahorita querían hablar conmigo, quería hablar el director conmigo, pero me salí porque estoy muy molesta.

«Ese día que pasó (la agresión), a eso vine, a buscar al director, quería hablar con él y se había ido. Pedí su número, pero no me lo dieron», puntualizó.

Los familiares de Francisco denunciaron el caso y, a raíz de ello, han surgido otras acusaciones sobre peleas de niñas y niños al interior del plantel.

Madres y padres de familia prevén realizar una manifestación hoy frente a la escuela para solicitar la destitución inmediata del titular de la secundaria, ante la negligencia que ha demostrado en los últimos días.