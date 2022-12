Coahuila.-Un menor de tan solo 4 años de edad perdió la vida en su domicilio luego de que presuntamente su madre le diera un medicamento para calmar su dolor, ya que argumentan familiares que tenía varios días con malestares.

Fue la madrugada de este martes que el pequeño Kevin arribó a las instalaciones de la Cruz Roja, luego de que sus padres lo trasladaran a bordo de un vehículo particular, sin embargo, no se pudo hacer nada por salvar la vida del menor, ya que a su llegada ya no contaba con signos vitales.