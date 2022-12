México.-Un niño de edad escolar se interesó tanto en la rutina de un payaso que dejó de importarle el entorno y comenzó a cantar con pasión el corrido ‘JGL’, interpretado originalmente por Luis R. Conriquez y La Adictiva.

Fue el payaso TrikiTriki quien subió a su cuenta de Instagram ‘@payasotrikitriki_’ el video que se hizo viral sobre el menor, quien mostró que parte de el regional mexicano es parte de la cultura en Culiacán, Sinaloa.

ADVERTISEMENT

El también creador de contenido en redes sociales, popular en la capital sinaloense por sus videos y los shows que da desde hace años, incluyó el corrido dedicado a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en un segmento de la rutina.

El Payaso TrikiTriki comenzó «se le extraña demasiado al general en la capital del corrido..», la sorpresa de los presentes creció cuando el niño tomó el micrófono y comenzó a cantar a todo pulmón la pieza compuesta en colaboración por Kike Torres / Giovani Cabrera.

«…la capital es Culiacán y no está sola porque aquí viven sus hijos, es el jefe lo es y lo era, gira y se para la Tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes mi Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente, nos dijeron «aquí andamos patrullando 24/7″, no se asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de JGL», dijo con efusividad el niño.

El video publicado en Instagram hace unos días superó más de 40 mil likes, por su parte, cientos de comentarios se mostraron divididos sobre la influencia que el corrido ‘JGL’ y otros que hablan de narcotráfico tienen sobre la sociedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Payaso Triki Triki 🙏🔥 (@payasotrikitriki_)

Fuente Agencia