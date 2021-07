Romeo, el pequeño con Síndrome de Down que no fue invitado a su ceremonia de graduación, tuvo una gran fiesta para celebrar la conclusión de sus estudios en preescolar, organizada por la empresa El Sonidero de Torreón.

Luego de que se viralizó la denuncia de Val Elizóndo, madre de Romeo, acusando de discriminación a las maestras del kínder de su hijo por excluirlo de su graduación, El Sonidero de Torreón le organizó un evento de lujo, el cual se llevó a cabo este martes, 13 de julio.

El graduado de preescolar disfrutó de un paseo en limusina, un show de los payasos “Chispita y Migajitas”, pastel y decenas de regalos que le hicieron llegar las personas que se conmovieron con su historia.

Ante tal gesto, la madre de Romeo agradeció a quienes hicieron realidad el sueño de su hijo, quien no es la primera vez que sufre discriminación debido a su condición.

“De todo corazón, gracias a todas las personas que nos acompañaron en la caravana, también a las personas que le llevaron algún presente”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por otra parte, un día previo a la fiesta de Romeo, Elizóndo dio a conocer que las maestras de su hijo se disculparon por no haberlo incluido en la ceremonia de graduación y aseguraron que todo se trató de un error y no discriminación.

Actualmente, de acuerdo con la coordinadora de nivel preescolar de la Laguna , Coahuila, se encuentran en un proceso jurídico, por lo que no pueden emitir ningún comunicado ni entrevista para hablar de su caso.

El pasado 9 de julio, Val Elizondo descubrió por casualidad que su hijo no había sido convocado a su graduación, la cual creyó que no se llevaría a cabo, ya que las maestras del Jardín de niños Lucía A. de Fernández Aguirre le aseguraron que las autoridades educativas no les habían permitido realizar el evento por la pandemia.

“Hoy (9 de julio) fui al centro a comprar material para trabajar, pase por ahí (la escuela) y vi abierto el plantel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación (papás y padrinos)”, contó.

Con información de Radio Formula