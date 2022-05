Niño atacado en zoológico de México confundió al lobo con un perro

Publicidad

México.- El niño que fue atacado por un lobo en un zoológico del Estado de México, reveló que confundió al animal con un perro.

«Yo quise ir a ver a los demás animalitos, pero yo no vi el letrero que dice lobo, yo me brinqué la cerca y había como pasto, fue cuando metí la mano para intentar acariciar el lobo, lo acaricié y sí se dejó pero a la segunda vez que lo intenté acariciar de nuevo ya no se dejó y fue cuando me atacó yo pensé que era un perrito», señaló el niño de 9 años al Grupo Imagen.

Por su parte el padre del niño comentó que su hijo mejora considerablemente.

“Sí va a recuperar la movilidad de su brazo, ya mueve su mano, mueve sus dedos. El doctor dijo que prácticamente había sido un milagro, y yo doy las gracias porque en el hospital lo atendieron de maravilla”.

Los médicos lograron la reconstrucción de las arterias y venas del brazo, por lo que el menor pudo recuperar su extremidad.

El día del accidente, el zoológico tuvo que cerrar sus puertas y acordonar la zona de los lobos para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Ese mismo día el gobierno de Nezahualcóyotl confirmó que apoyaría en todos los gastos médicos y de rehabilitación que requiera el menor.

“He contactado también a la Fundación el Centro de Cirugía Especial de México para que una vez concluido este proceso del niño también le pueda hacer una evaluación”, señaló en un comunicado.

De acuerdo al medio El Universal, esta es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en toda la historia del Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, que junto con el Parque Ehécatl de Ecatepec, son los únicos que funcionan en el oriente del Estado de México.

