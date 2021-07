Torreón, Coahuila.- La mañana de este jueves, a través de los reportes que llegan por medio de WhatsApp, una madre manifestó desconocer el paradero de su hija y pidió ayuda para dar con ella.

De acuerdo a lo señalado en el mensaje de la madre, la joven, de nombre Fátima, salió el lunes con una amiga a buscar trabajo, sin embargo, solo la amiga regresó.

Tras recibir este mensaje, el equipo de Telediario Matutino se comunicó con la madre para conocer un poco más sobre este caso.

Noemy, madre de Fátima, señaló que su hija, de 14 años salió el pasado lunes de casa de su abuela para ir a buscar trabajo junto con una amiga. Indicó que la menor salió de la casa alrededor de las 7 de la mañana, indicando que solo la amiga regresó.

Sin embargo, mencionó que, tras ir con la amiga a preguntar por ella, esta dijo desconocer a dónde se fue, pues señalaba que no la había visto y que no habían andado juntas. No obstante, vecinos señalan haberlas visto juntas.

Noemy señaló que el día de ayer fueron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para levantar el reporte de la desaparición de su hija.

Agregó que sabía que su hija tenía una relación con uno de los vecinos, sin embargo, señaló que ya fue a preguntar a la casa del joven, pero no ha recibido respuesta, pues ni siquiera le han contestado las llamadas ni le han abierto la puerta.

Indicó que en primera instancia pensó que Fátima se podía haber ido con él, pero señaló que tenía desde días antes de la desaparición de la menor que no veía a la familia de este vecino.

De momento, la madre de Fátima pide ayuda a la ciudadanía y comparte su fotografía para poder dar con ella lo más pronto posible.

Con Información de Agencia