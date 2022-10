“Hay una campaña en redes de que voy a Badiraguato para reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, ¡pues no!, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, trabajadora, que no debe estigmatizarse para los que no tienen información: Sinaloa es el granero del país.

“Voy a Sinaloa porque nos importa la producción de alimentos. Tenemos dos propósitos: las autosuficiencias energética y alimentaria y vamos a impulsar la producción de maíz, frijol, arroz, producir en México lo que consumimos”, afirmó.