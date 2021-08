La NASA comenzó a aceptar solicitudes de los voluntarios en Estados Unidos que estén interesados en participar en el ejercicio de simulacro sobre las condiciones de vida en el planeta Marte durante un año, en Mars Dune Alpha, uno de sus centros en Texas.

¿Qué se dijo? La agencia explicó que los cuatro voluntarios pagados trabajarán en una misión simulada de exploración marciana que incluirá caminatas espaciales, comunicaciones limitadas con la Tierra, alimentación y recursos limitados, y fallas en el equipo.

Los detalles, Informó que en total habrá tres simulacros. Los experimentos se desarrollarán en un módulo habitacional impreso en 3D de 158 metros cuadrados.

La comida será la que se sirve comúnmente en el espacio, y por el momento no se planea que el sitio tenga ventanas.

Calling all Martians! @NASA is recruiting four crew members for a year-long mission that will simulate life on a distant world, living in “Mars Dune Alpha,” a 3D-printed habitat. Want to take part in research for the first human Mars mission?

Learn more! https://t.co/v3dL7qzRk9 pic.twitter.com/k5sviRXvtV

— NASA Mars (@NASAMars) August 6, 2021