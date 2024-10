La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que nadie se burla de los mexicanos, después de que en la Universidad de Harvard se riera de los requisitos para participar en la elección judicial de México —que se llevará a cabo el próximo año— tras una explicación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria recomendó a la universidad norteamericana realizar una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.

«Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas, el pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria, y a todos los mexicanos también».

«Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, jueces se eligen, es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político».

En un evento realizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, Gutiérrez Ortiz Mena detalló los nuevos requisitos para acceder a puestos en el Poder Judicial en México, como un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura y cinco cartas de recomendación de vecinos, lo que generó burlas y risas entre los asistentes.

Desde el salón Tesorería, Sheinbaum Pardo sostuvo que México dará ejemplo a todo el mundo con la reforma al Poder Judicial.

“Aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte, ¿por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

“O sobre los amparos que violan la Constitución, o sobre las liberaciones de delincuentes, ¿por qué no se hace una investigación sobre eso?”.

Claudia Sheinbaum garantizó que quienes resulten electos el próximo año, serán buenos juzgadores, e insistió en que Harvard haga diversos trabajos de investigación sobre el Poder Judicial mexicano.

“¿Qué opina Harvard de que haya 50 por ciento de nepotismo en el Poder Judicial en México?, ¿qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? A ver si eso les parece también simpático”.