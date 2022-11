En tanto, las autoridades municipales lograron localizar al conductor, quien señaló desconocer las razones por las que Yessica N. decidió lanzarse de su vehículo, por lo que siguió laborando sin darle mayor importancia, sin embargo, dijo estar dispuesto a comparecer de ser necesario.

Es importante destacar que hasta el momento no hay una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este presunto intento de secuestro, no obstante, los concesionarios de la Ruta 01 explicaron que no esperarán una denuncia formal para iniciar una investigación contra el conductor.