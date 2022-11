México.-Una mujer en redes sociales se ha vuelto viral luego de que se diera a conocer que, con ayuda de una escoba, sacó de su casa a un cocodrilo, lo cual causó una ola de reacciones por el actuar de la señora, quien en todo momento se mostró tranquila y hasta le habló con amor al animal hasta que logró sacarlo de su casa.

Resulta que esta historia ocurrió en Tabasco, un estado del país donde suele haber cocodrilos y lagartos, los cuales, en ocasiones, han sido captados en las calles, pero ahora, uno de esos reptiles llamó la atención debido a que no solo estaba en la vía pública, sino que entró a la casa de una familia.

Con una escoba, la mujer sacó al cocodrilo de su casa.

Con una escoba, la mujer sacó al cocodrilo de su casa. Foto: captura de pantalla.

Según se puede ver en el video que se hizo viral en Facebook, la mujer, con la ayuda de una escoba, comenzó a mover al cocodrilo, quien se había ocultado bajo un sillón de la sala de la casa. La señora también llamó la atención porque en su mano tenía un perro chihuahua, como si lo estuviera protegiendo.

“Ándale Coco, vete ya para afuera rápido, ándale mi niño precioso, órale, mi bebé hermoso, vete para tu casa, jálale mi niño, ya te pasaste todo el día aquí, hasta mañana si Dios quiere”, le dijo la mujer al cocodrilo, al tiempo que el animal avanzaba a un paso lento hacia la salida.

De pronto, el perro chihuahua que la mujer estaba cargando se bajó y comenzó a ladrarle al cocodrilo, por lo que la mujer lo espantó, “déjalo te va a comer de un bocado”, le dijo la señora a su mascota.

“Yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”.

“Yo me desmayo y al reaccionar ya no reaccionó por qué me ha tragado coco”.

“Pero ellos demuestran amor tragándose una mano o un pie”.

“Están bien raros los perros en Tabasco”, fueron algunos de los mensajes en el video.

