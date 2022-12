Redes Sociales.-La mayoría de personas disfrutan de estas fechas decembrinas pues pueden comer y regalar cosas en cenas y fiestas con sus seres queridos y amigos. Aunque la mayoría de personas gozan de esta época y sus regalos, hay otras que critican que el festejo de las familias y la gente no se centre en el nacimiento de Jesús, ni en el significado religioso alrededor de ello, sino en las cenas e intercambios. A este tipo de personas pertenece la actriz y presentadora de televisión peruana Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez, quien recientemente dijo en un evento, ante decenas de niños, que Santa Claus no existe.

Y es que sobre todo los niños relacionan la Navidad con los regalos bajo el árbol, cosa que al parecer le molesta mucho a la presentadora peruana Gisela Valcárcel, conocida en su país como «La Señito», pues según ella distrae a la gente del verdaderi significado de la navidad, que debería ser el nacimiento de Jesús, según expresó la presentadora.

Gisela Valcárcel dio la vuelta al mundo luego de que el video grabado durante una «chocolatada» tradición navideña peruana que consiste en tomar chocolate caliente con niños durante diciembre, sobre todo en zonas periféricas. El medio peruano «La República» reveló que «la chocolatada» era en el marco de un evento benéfico para los niños. Los hechos ocurrieron el martes 13 de diciembre en San Juan Lurigancho, Lima.

«La Navidad a veces usa de pretexto a Papa Noel, pero ¿sí saben que Papa Noel no existe, no? Okey, acá sí saben la verdad. Papa Noel no existe, es algo creado por el humano, es un ser que creamos, que se creó» dijo la presentadora peruana ante la mirada atónita de decenas de niños y padres de familia.

El resto de su discurso estuvo centrado en el origen bíblico de las fiestas decembrinas. La presentadora dijo que aunque reconoce que creer en Santa claus «es lindo» ella «celebra navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús.» Más allá de la creencias religiosas, las celebraciones cambian y muchos internautas han criticado la postura de la presentadora peruana, pues aunque los niños se emocionen más por los regalos, si su familia se interesa por el significado religioso, se lo pueden enseñar sin necesidad de rommperles la ilusión a los otros niños, la cual a esa edad es muy esperada por todo el año.

