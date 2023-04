Torreón, Coahuila. – A través de las redes sociales, una mujer, identificada como Rox Gallegos, denunció discriminación por parte del personal del bar ´La Mexa´, ubicado en la avenida Morelos.

ADVERTISEMENT

Publicó un ticket de su consumo, en el que el negocio la nombra “GORDANEGRO”.

Los hechos, de acuerdo a la evidencia, sucedieron el pasado viernes 7 de octubre.

“Hoy limpiando mi bolsa me encontré con un ticket del día 07 de abril que acudí a un bar muy conocido y concurrido en la Morelos, a lo cual no preste atención ese día. Hoy no sé por qué me dio por leerlo y me doy cuenta que nos pusieron ´GORDANEGRO´”, escribió en la publicación y subió las fotos del lugar y el recibo de la cuenta.

“Nunca me había sentido tan discriminada como hoy, la verdad es que no se si hablan de mi amiga o de mí, pero, aun así, se pasan”, añadió.

Lamentó que en ´La Mexa´ haya empleados, principalmente meseros, “gordofóbicos”.

“De haber sabido ni dejo propina”, dijo la afectada.

“Creo yo que ningún ser humano se merece ser etiquetado por su físico, condición, u orientación sexual”, puntualizó Rox Gallegos.

ADVERTISEMENT

Hasta la tarde de este lunes, la publicación se había compartido más de 600 veces.