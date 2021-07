Después de haber sido atacado por una jauría de perros, un hombre perdió la vida en calles del municipio de Chiconcuac, ubicado al oriente del Estado de México .

Fueron los familiares de la víctima -identificada como Saúl Rodríguez– quienes denunciaron los hechos, pues el joven presuntamente caminaba por el mercado Benito Juárez, cuando la jauría comenzó a atacarlo a la altura de los tejados.

Por tanto, mediante redes sociales, Katia León Rodríguez, sobrina del difunto, exigió a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto y darle solución al problema «ya que no es la primera vez que atacan a las personas».

«Esta vez fue mi tío, podemos ser todos y no es justo que las autoridades no hagan nada al respecto. No tiene por qué pasar una tragedia para que actúen», afirmó en su perfil de Facebook.

Según usuarios de redes sociales se actúa con negligencia con el problema, ya que es bien conocido por los administradores del mercado municipal, pero no se ha hecho nada.

Además, otras personas compartieron imágenes como prueba de que también han sido atacadas por las jaurías de perros en esa zona, advirtiendo que esos animales son muy agresivos y se han convertido en una amenaza para la población en general.

con información de Radio Formula