Veracruz.- Una menor le dejó a su madre una desgarradora carta para luego desaparecer, en ella señala que su padrastro abusó sexualmente de ella.

La niña, de nombre Valeria, desde el pasado 29 de julio se encuentra desaparecida y la Comisión Estatal de Búsqueda trabaja para localizarla, aunque sin éxito hasta ahora.

“Cuando llego del trabajo ella no salió a recibirme y la persona que vive conmigo me dijo que no estaba y salí corriendo al baño a buscarla y no la encontré”, dijo la madre.

El hombre le dio la carta a la madre en sus manos, ella le preguntó qué le hizo a la niña, a lo que respondió que “la manoseó”.

Hasta el momento solo se sabe que la niña tomó un bus con rumbo desconocido, nadie sabe en dónde esta.

🟠Continúan buscando a Valeria Nancy Hernández, mamá de la menor Valeria Chávez Castellanos, dio a conocer más detalles sobre la desaparición de su hija. Mencionó que salió de su casa y se llevó a su gatito y presuntamente huyó por probable violación por parte de su padrastro. pic.twitter.com/waMV3IWf7E — YABASTAXALAPA (@YABASTAXALAPA1) August 3, 2021

con información de quintafuerza