México.-Hace unos días, en la estación del Metro Xola, las puertas se abrieron en sentido contrario, por lo que los usuarios comenzaron a preguntarse qué era lo que sucedía e increparon al conductor. Para su sorpresa, el hombre estaba en estado etílico, por lo que fue llevado por los policías a evaluarlo; hasta ahora, lo único que se tenía era un video en el que el conductor pedía paro.

Yulay, un youtuber mexicano, entrevistó al conductor del Metro, quien explicó las razones de por qué se encontraba tomado en su horario laboral y dijo que padecía de una enfermedad: alcoholismo, además de depresión.

“Detonó que mi antigua mujer se fue con otro hombre, mi madre se murió, he arrollado cuatro personas, se me han aventado cuatro personas al tren. Llega un momento que toda persona se le junta y explota, tú no controlas las emociones y las demás personas externas dicen ‘este wey está loco”.

Erick, como se llama el conductor del Metro, también dijo que pidió ayuda a sus superiores del Sistema de Transporte Colectivo, pero que le negaron el auxilio por el padecimiento que sufre y sólo le dieron indicaciones de que continuara trabajando.

“El doctor me dijo que exageraba porque yo sufro de depresión y yo pedí la ayuda a los médicos y nunca se me brindó. Ahí están los médicos que avalan todo esto”, contó el conductor.

Durante la entrevista con Yulay, el conductor del Metro asumió la responsabilidad de haber estado ebrio en el Metro; sin embargo, negó que él haya abierto las puertas contrarias, pues menciona “hay algo turbio que las autoridades no quieren decir”.

Erik también comentó que él no estuvo tomando dentro del vagón, sino que lo había hecho una noche antes y para no seguirse decidió ir a trabajar, aunque sólo lo hizo por un par de horas.