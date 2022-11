«Queremos dejar un sistema de salud de primera, vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra: vamos a tener desde finales del año próximo uno de los sistemas de salud pública del mundo, porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios, van a ser gratuitos, y le informo a la gente o reitero, nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho a la salud», dijo.

Fuente Agencia