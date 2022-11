México.- Después de que se dieran a conocer imágenes en las que se observa una agresión con balas de goma contra migrantes en la frontera de Chihuahua y Texas, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió mantener los protocolos para garantizar la dignidad e integridad de las personas en la frontera.

A través de redes sociales, Velasco se pronunció por el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

“México reitera que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y rechaza cualquier potencial uso excesivo de la fuerza”, apuntó.

La postura de México ocurre después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de El Paso dispararon balas de goma contra migrantes venezolanos para disuadir una protesta en la que los extranjeros exigían, de manera pacífica su ingreso a la Unión Americana.

Los inconformes, quienes ondearon banderas de México, Estados Unidos y Venezuela, caminaron en el borde del río Bravo a unos metros del muro fronterizo.

Precisamente esta acción provocó la molestia de los agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan ese sector, tras lo cual dispararon balas de goma para alejar a los migrantes.

Customs and Border Patrol agents fire rubber bullets on migrants as migrants retreat on the north bank of the Rio Grande in El Paso, Texas. pic.twitter.com/3dvzFo458R

— J. Omar Ornelas (@fotornelas) October 31, 2022