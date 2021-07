México.-El Gobierno de México puso fin oficialmente a la política de mantener una zona libre de pesca alrededor de los últimos 10 puertos deportivos de la vaquita marina. Medida que reemplaza la zona de «tolerancia cero» libre de pesca en la parte alta del Golfo de California.

¿Por qué es importante? De acuerdo con AP, los expertos en medio ambiente advierten que con la medida se deja al mamífero marino más amenazado del mundo, expuesto a las redes agalleras en las que queda atrapado y se ahoga.

Debido a que las redes son colocadas para la captura de totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es considerada una exquisitez en China, y se vende por miles de dólares el kilo.

¿Qué más se dijo? Alex Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica, señaló que las reglas establecen una escala variable de respuestas a una situación que no debería de permitirse en primer lugar; ejemplo de ello-según dijo- es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que utilizará el 60% de su personal de seguridad si se observan 20 barcos pesqueros o menos en la zona restringida.

“Es una tontería. Se esperan a contar embarcaciones dentro de una zona llamada de cero tolerancia, donde no se permite ninguna embarcación. Están dejando abierto a decenas de embarcaciones. Se acaba el concepto de cero tolerancia”, agregó Olvera.

