“Mi nombre Es Gerónimo Rodolfo Ramírez León, tengo 43 años ya que ayer acudí al os baños de vapor villa frontera y pido justicia, ya que el día de ayer salí inconsciente del baño de vapor villa frontera y pido justicia por qué no se quieren hacer cargo, ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro y estoy por quedar en un estado vegetal ya que fue cometido por un derrame cerebral y no se quieren hacer responsable”, denunciaron las personas, quienes además subieron un par de fotografías al respecto, la primera del afectado y la segunda del ticket de compra del servicio.