«Me salvé de un infarto porque estaba a media hora del hospital» dice AMLO

México.- Al defender la contratación de médicos cubanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador contó en su conferencia «mañanera» de este miércoles cuando en 2013 le dio un infarto agudo al miocardio y se salvó porque estaba a media hora de un hospital privado en la Ciudad de México.

En el Salón Tesorería, López Obrador aseguró que una de las muertes más frecuentes, «sobre todo en el medio rural», son los infartos «porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido».

«Y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo, y es una de las principales causas de muerte en el país».

«Pues yo no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más no lo estaría contando. Entonces, ¿Por qué no tener a los médicos?», expresó el presidente López Obrador.

«Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos, por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida», expresó.

Fox pide a AMLO tener «tantita» congruencia por criticar a doctores mexicanos y elogiar a cubanos

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación de médicos cubanos ante el déficit de especialistas en México, el exmandatario Vicente Fox pidió al titular del Ejecutivo tener «tantita» congruencia.

A través de sus redes sociales, el expresidente Fox expresó que López Obrador critica a los doctores mexicanos y elogia a los cubanos, «pero cuando tuvo problemas de salud se atendió en médica sur con doctores mexicanos».

«Hay que tener así de congruencia», agregó al utilizar un emoji.

Con información de Informador