La primera dama de Nuevo León mostró un video en el que se ve Samuel García bajando de su camioneta y en la espera su equipo, amigos y esposa.

Pero ¿será que prefiere no besarlo en público? el video muestra a Samuel García ‘parando su trompa’ al ver a su esposa y aunque ella le responde algo sucedió después.

Mariana Rodríguez también dio señal de querer besarlo en la boca, pero cuando Samuel García se acercó ella le puso el cachete.

Asimismo, lo recibe con un abrazo a medio término, pues solo lo toma por la cintura y enseguida él se dedica a saludar al resto de los asistentes.

¿Se acabó el amor? Mariana Rodríguez explica el rechazo a Samuel García

Las acciones que Mariana Rodríguez tuvo con Samuel García desataron controversia, pues esto hablaría de algunos altibajos que están viviendo.

Por lo que enseguida hubo mensajes a la primera dama, que ella misma evidenció para aclarar qué la llevó a rechazar a Samuel García en público.

Mariana Rodríguez compartió una respuesta a su video, quien le señala que ese momento “era beso en la boca”.

Sin embargo, esto le provocó risa a Mariana Rodríguez, pues aseguró que solo fue para priorizar la estética del gobernador de Nuevo León.

La primera dama aseguró que recién se había pintado los labios y no quería manchar a Samuel García, pues estaba a punto de iniciar su discurso.

“Sí, pero me quite por que recién me puse lipstick jajajaja no quería mancharlo antes de su discurso (sic)”.

MARIANA RODRÍGUEZ, PRIMERA DAMA DE NUEVO LEÓN.

