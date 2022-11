– Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano, para eso estoy aquí, porque no es derecho que él [Andrés Manuel López Obrador] lo quite, no tiene ese derecho y no se lo damos (sic.).

Su particular respuesta generó múltiples reacciones entre las y los usuarios de la red social, pues todo parecía indicar que, consideración de la entrevistada, la Reforma Electoral impulsada por el presidente implicaría que a las personas se les retirara la credencial con la que pueden votar y se les invalidara la ciudadanía.