Redes.- Una mamá ha causado polémica en redes sociales por disfrazar a su hija pequeña para Halloween de una mujer recién operada y colocarle unos implantes falsos, pues la mayoría de los usuarios consideraron que no es un disfraz adecuado para una niña de su edad.

Fue la usuaria de TikTok @lilianapadilla299, quien compartió un video de la niña con el polémico disfraz, mientras caminaba en una plaza comercial con su mamá, y señaló que el suceso ocurrió en Cartagena, Colombia.

«En Cartagena se ve de todo», escribió la usuaria junto al video que ya acumula más de 33 millones de reproducciones en TikTok.

En la grabación que se viralizó se puede ver a la pequeña caminando con un suero, mientras iba vestida con una faja postquirúrgica, como las que utilizan las pacientes que se someten a cirugías estéticas, y además la mamá le colocó relleno en el traje para simular los implantes.

La mayoría de los usuarios de TikTok se lanzaron en contra de la madre de la niña por hacerle eso a su hija y meterle esas ideas desde pequeña, aunque algunos consideraron que solo era un disfraz y además estaba a la moda.

«Se disfrazó de la mamá». «Es un disfraz pero no es adecuado para una niña tan pequeña». «Qué pasa con las madres de ahora». «No me imagino que explicación le dieron a la niña de su disfraz». «Es un disfraz, yo no sé por qué la gente se escandaliza», opinaron diversos usuarios.

El disfraz causó la molestia incluso de la conductora Laura Bozzo, quien comentó en una página de Instagram que le parecía «repugnante» que le hiciera eso a la pequeña y no la dejaran vivir su edad, además consideró que la ponían en riego ante «tantos enfermos en redes».

A pesar de las miles de críticas que recibió en redes sociales, la mamá mostró que no le afectaron los comentarios y compartió un nuevo video de su hija en su cuenta de TikTok @yurilisarcecastro, donde se puede ver a la pequeña jugando en su casa con el suero de su disfraz.

Además, la mamá acompañó el video de TikTok con la canción ‘Remodelación Facial’, de Espinoza Paz, que habla de las mujeres que se hacen cirugías estéticas para verse más bonitas.

Critican a mamá por el disfraz de su hija pic.twitter.com/a1s2142h1G — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) October 28, 2022

Con información de Quinto Poder