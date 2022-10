México.- Indignación y molestia viven padres de familia de la escuela primaria Rubén Salas, ubicada en el barrio de San Francisco en el municipio de Coyotepec, Estado de México, al denunciarse un caso de acoso sexual contra una menor de edad por parte del profesor de computación Cesar «N». Se trata del segundo caso que se da en dicha escuela.

Los hechos se registraron el pasado 21 de octubre, cuando los padres recurrieron a la directora del plantel Antonio Meléndez, a quien aseguran solo señaló que después de la pandemia los niños se volvieron de cristal y todo los afecta.

Ante ello y debido a que no se tomaron acciones, los afectados decidieron denunciar en una junta lo que estaba ocurriendo y varios padres de familia denunciaron que sus hijos ya habían reportado irregularidades por parte del profesor, quien solo se disculpó por lo ocurrido.

Los padres de la menor agredida señalaron que la directora dijo que lo ocurrido con su hija, es parte del método de estudio del profesor.

El día viernes 21 de octubre ella tenía clases de computación y entra a la clase de computación y el maestro pone canciones en el salón y les empieza a decir estas canciones me gusta cómo me las canta mi esposa, pero él está parado atrás en la espalda de mi niña y le dice, pero me gustaría más que me las cantaras tú, cuando hace eso, él pone la mano en el seno de mi niña se lo toca, haciéndole una palmadita… El maestro le dice bueno Odalis discúlpame te pido una disculpa, perdóname el maestro se le inca y le pide perdón a mi hija”, señaló la madre de la menor agredida.

‼️OTRO CASO DE ABUSO SEXUAL EN ESCUELA PRIMARIA DE #COYOTEPEC #EDOMEX‼️ el profesor de computación de la escuela Ruben Salas tocó a una niña de tercer año de primaria y la directora hizo caso omiso. pic.twitter.com/KPMWoDcm9a — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) October 28, 2022

