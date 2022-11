Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y suma más de 8 millones de vistas y alrededor de un millón de likes. Además, en los comentarios muchos declararon que vivieron experiencias similares, donde sus profesores no pudieron resolver problemas que ellos mismos escribieron en el pizarrón.

«Un profesor se aventó un ejercicio larguísimo (estuvo como una hora mínimo) y cuando lo terminó dijo ‘esto está mal’ y lo volvió a empezar», «Una vez mi profe de matemáticas de secundaria no pudo resolver el problema que él puso y llamó a varios profesores de matemáticas y ninguno pudo», «Un profe se retiró a mitad de clases y nos dijo ‘muchachos se los dejo de tarea’, prefirió eso a decir que no pudo», y «Me acordé de un profe de la prepa, se ponía a llenar el pizarrón de números hasta que decía ‘ya quedó, no tiene solución'», fueron algunas de las anécdotas compartidas.

Fuente Agencia