México.-Debanhy Robledo, una maestra de educación básica en Monterrey, se volvió viral en redes sociales tras componer un corrido al estilo del cantante Peso Pluma como un método lúdico de enseñanza con sus alumnos.

La maestra de primaria utilizó el corrido tumbado “PRC”, de Peso Pluma y del cantautor Natanael Cano, y sustituyó la letra por una que hace alusión a las sumas. “Los niños hoy en día la cantan sin parar, debemos aprovecharlo”, escribió en la descripción del video.

Debanhy explicó que a sus alumnos, de entre 8 y 9 años de edad, les gustan las canciones de Peso Pluma y que “lo único que nos queda como maestros es adaptarnos a los cambios y crear una mejor versión para ellos. Adecuaciones se les llama”.

Me levanto en la mañana y me pongo a estudiar para poder sacarme un 100 en matemáticas. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Brinca la tablita, yo la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé, se escucha a la maestra y a los niños entonar en el salón de clases.

La maestra, que ya cuenta con más de 153 mil reproducciones en su video compartido en TikTok, agregó que utilizó la canción como “pausa activa”, haciendo una adaptación al mundo en el que vivimos.