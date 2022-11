La opción que toman Maura y Daniel es entrar por el Drive Thru de un restaurante de comida rápida. Sin embargo, la situación es peligrosa porque no hay ninguna rampa por el lugar que acceden.

«Realmente es riesgoso, imagínate que vaya un carro rápido o que se salga del carril, no deberíamos entrar por aquí y si tú ves no hay ninguna rampa y lo mismo pasa a la salida, cuando salimos del cine nos topamos con que hay unos postes entonces no podemos salir».

La falta de accesos universales en todos los ingresos y de señalización, provocan que Maura y Daniel se vean obligados a rodear por varios minutos en la plaza. Por esto y más, Maura desea que las autoridades correspondientes pongan señalización para que los peatones sepan por dónde pueden ingresar.