México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó polémica, nuevamente, en la mañanera que brindó este viernes 6 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, al referirse al popular Nintendo.

Para argumentar que los niños tienen que regresar a las escuelas, tras una prolongada ausencia derivada de la pandemia del Covid-19, López Obrador dijo que ya no pueden estar en casa “dependiendo” de ese juego.

“Ya no podemos tener a los niños dependiendo del Nintendo, eso es muy tóxico; hay mucha violencia en los juegos, están ensimismados”, sostuvo.

Aunque el presidente aseguró que la educación será considerada como una actividad súper esencial pero que los padres decidirán si envían, o no, a sus hijos a la escuela, su dicho no pasó desapercibido para usuarios de redes sociales.

Fieles a su tradición cibernética, avezados usuarios comenzaron a compartir los populares memes. Aquí los mejores:

AMLO diciendo que ya no quiere que los niños dependan del Nintendo en esta pandemia. Se pasan los niños. pic.twitter.com/ZyJLeCcggO

Nintendo es una Fuente confiable, Para divertirse en Familia las Mañaneras de AMLO NO pic.twitter.com/ArfndlFnc9

Me estoy riendo por el hecho de que que me da risa que Nintendo sea tendencia porque AMLO lo mencionó en su mañanera pero también me enoja porque dijo que Nintendo es muy tóxico

Me recordó a este pastor que se convirtió en meme diciendo que los Nintendo eran del demonio xd pic.twitter.com/QGLHEQIJKN

— Supernova GamingLegend (@SupernovaLegend) August 6, 2021