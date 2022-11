“Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2. Voy a ir a Tabasco y a Palenque, sí, salgo hoy, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”, dijo.

El mandatario federal también envió un saludo a todo el pueblo mexicano con motivo de la festividad de Día de Muertos. “Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”, expresó.