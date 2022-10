México.- El Gobierno mexicano ha liberado a 3 mil 359 reos en lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el Mandatario.

«Se trata la mayoría de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que están recluidas porque no pudieron pagar un abogado o no tuvieron traductor o han enfrentado adversidades», declaró este jueves la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia «mañanera» de López Obrador.